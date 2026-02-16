إعلان

اعتراف قبل الموت كشف المتهم.. إحالة قاتل زوجته حرقا بالإسكندرية للجنايات

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:03 ص 16/02/2026

محاكمة تعبيرية

أحالت نيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية عامل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة قتل زوجته حرقا بسبب خلافات زوجية بينهما.

ترجع وقائع القضية رقم 23931 لسنة 2025 جنح قسم شرطة المنتزة ثان، بورود إلى ضباط القسم يفيد نشوب حريق بشقة في أبو قير، ووجود مصابة.

ووفقاً لأوراق القضية، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود سيدة مصابة بحروق واتهمت زوجها بإشعال النيران بها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.م.أ" عامل، تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات بمنطقة أبو قير بحي المنتزه ثان قبل أن تنشب خلافات بينهما ويحدث الطلاق.

وأشارت التحقيقات إلى تدخل الأسرة وإعادتها لزوجها مرة أخرى إلا أن الخلافات تجددت بينهما ويوم الواقعة أحضر زجاجة تحوي بنزين وسكبها على جسدها وأشعل النيران بها.

أصيبت الزوجة بحروق متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وعقب وصول الشرطة أقرت بارتكاب زوجها الواقعة للتخلص منها، فيما جرى نقلها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

محافظة الإسكندرية محكمة الجنايات حريق شقة جريمة قتل قتل زوجة

