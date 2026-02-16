إعلان

بعد عام ونصف في كفر الشيخ.. علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظًا للغربية

كتب : إسلام عمار

01:06 م 16/02/2026

أدى اللواء دكتور علاء إبراهيم عبدالمعطي، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا للغربية خلفا للواء أشرف الجندي، الذى شغل المنصب حوالي عامًا ونصف.

شغل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية الجديد، العديد من المناصب القيادية بوزارة الداخلية منها مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، منذ عام 2021، كما سبق وأن عمل اللواء عبدالمعطي مديرًا لقطاع جهاز الأمن الوطني بالغربية، ثم نائبًا بقطاع الأمن الوطني.

وخلال فترة عمله كمساعدًا لوزير الداخلية للأموال العامة وجه العديد من الضربات الأمنية الناجحة من بينها محاربة تجار العملة والقضاء على السوق المصرفي الموازي، وغيرها من قضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد.

كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية السابق بعث لكافة القيادات التنفيذية والشعبية رسالة خاصة برسالة شكر قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة بساعات، وجاء نصها :"تشرفت بالعمل معكم، وأعتز بكل ما قدمناه معًا لخدمة المواطنين. كل التوفيق لكم في استكمال المسيرة." تزامنا مع الإعلان عن حركة المحافظين.

