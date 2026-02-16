رجل الرقابة الإدارية.. ننشر السيرة الذاتية لمحافظ بورسعيد الجديد

أدى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية الأسبق، اليمين الدستورية اليوم الأحد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، متسلمًا منصب محافظ بورسعيد خلفًا للواء محب حبشي، ضمن حركة المحافظين الأخيرة.

ولد أبو ليمون في محافظة الغربية عام 1962، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1984، وبكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1985.

وشغل المحافظ الجديد عدة مناصب بالقوات المسلحة والرقابة الإدارية، منها ضابط بالقوات المسلحة (1984–1989)، وعضو بهيئة الرقابة الإدارية (1989–2003)، ورئيس مكاتب الرقابة بالبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية، ونائب ورئيس قطاعات مختلفة بهيئة الرقابة الإدارية، قبل أن يتولى رئاسة جهاز مكافحة الفساد الإقليمي بدرجة وكيل أول.

تولى أبو ليمون منصب محافظ المنوفية من نوفمبر 2019 حتى فبراير 2026، قبل أن ينتقل لتولي المسؤولية في بورسعيد، وسط توقعات بمواصلة جهوده في التطوير الإداري ومكافحة الفساد.