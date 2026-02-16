إعلان

الداخلية: ضبط عاطل بتهمة سرقة هاتف بالإكراه وحيازة مخدرات بالخصوص

كتب : علاء عمران

01:15 م 16/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتها بالإكراه، ورفض أصحاب المحال بالمنطقة تفريغ الكاميرات، بدعوى خشيتهم من شخص له نشاط إجرامي كان مرافقًا للمتهم بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من ربة منزل (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص الذي قام بمغافلة نجلتها وسرقة هاتفها المحمول أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنهما، ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، والهاتف المحمول المبلغ بسرقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم ضبط الشخص الآخر الظاهر بالصورة، وهو عامل (مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات في إحدى القضايا – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته قرر عدم علمه بالواقعة، وبسؤال الشاكية نفت طلبها من أصحاب المحال تفريغ الكاميرات، وأقرت بإدعائها الكاذب بقصد الاهتمام بالشكوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية سرقة هاتف حيازة مخدرات

