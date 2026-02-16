جنوب سيناء تفتح قنوات حوار مباشر مع المرأة البدوية في وادي الطور (صور)

قرر اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، انتداب لجنة من الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، لتنفيذ لقاءات ميدانية مع السيدات السيناوية بوادي الطور، بهدف دعم التواصل التنموي والاستماع إلى مطالبهن، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي المباشر مع المواطنين في مختلف التجمعات البدوية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تنفذها المحافظة لتعزيز جسور الثقة مع المواطنين، وترسيخ نهج المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تراعي خصوصية واحتياجات التجمعات البدوية في مدن ووديان المحافظة.

وأجرت اللجنة المختصة زيارة إلى وادي الطور، بالتنسيق مع مستشار المحافظ لشؤون القبائل ورموز البدو، لتحديد مواقع الزيارات الميدانية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

واستهدفت الزيارة فتح قنوات حوار مباشر مع المرأة البدوية، والاستماع إلى رؤاها واحتياجات الأسر، بما يدعم صياغة استجابات تنموية أكثر ارتباطًا بالواقع الميداني، ويعزز استراتيجية التواصل المستدام مع المجتمعات المحلية، لا سيما في التجمعات البدوية والوديان.

كما عكست الزيارة حرص المحافظة على إشراك السيدات البدويات في مسارات التنمية، والتأكيد على دورهن كشريك رئيسي في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعرف على أولوياتهن، وبحث سبل التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وقامت اللجنة بتوزيع عدد من المساعدات العينية على السيدات بالقرية، في لفتة مجتمعية من المحافظ، وذلك في إطار جهود الدعم المجتمعي التي تقدمها المحافظة، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وضمت اللجنة ممثلي عدد من الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة، شملت إدارات حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، ووحدة السكان، والمكتب الفني للمحافظ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي، والعمل، وهيئة الرعاية الصحية، والمجتمع المدني، وذلك في إطار تكامل الأدوار المؤسسية وتعزيز فعالية التدخلات التنموية.