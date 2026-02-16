جامعة بنها تتألق في دوري الأقاليم وتحصد مراكز متقدمة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة في دوري الأقاليم للجامعات والمعاهد العليا، الذي نظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والنوابغ في مختلف المجالات، وتشجيع الأنشطة الطلابية لتنمية المواهب وصقل القدرات، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن طلاب الجامعة حصلوا على المركز الأول في كرة الطائرة طالبات، والمركز الثاني في كرة الطائرة طلبة وثلاثي كرة السلة طلبة، والمركز الثالث في ثلاثي كرة السلة طالبات.

كما فاز الطالب نبيل أحمد البربري بالمركز الثالث في تنس الطاولة طلبة، والطالب أدهم خالد عبد المنعم بالمركز الثالث في سباق 100 متر عدو طلبة، فيما أحرزت الطالبة منة جمال السباعي المركز الثالث في سباق 100 متر عدو طالبات، متمنية لجميع الطلاب دوام التفوق والتميز.