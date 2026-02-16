إعلان

22 فبراير.. محاكمة المتهمين في قضية ضحية "بدلة الرقص" ببنها (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

11:32 ص 16/02/2026
    أحد المتهمين
    التعدي على شاب
    أسرة إسلام
    الاعتداء على شاب ببنها

حددت محكمة استئناف طنطا جلسة عاجلة يوم 22 فبراير الجاري لنظر محاكمة 6 متهمين أمام محكمة جنايات بنها، لاتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض والتعدي على الخصوصية، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "ميت عاصم".

وكانت نيابة مركز بنها قد قررت رفع القضية رقم 1188 لسنة 2026 إداري مركز بنها، الخاصة بالاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها، تمهيدًا لإعداد مذكرة وعرضها على محكمة الاستئناف لإدراجها في أقرب جلسة.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة عقب مواجهة المتهمين بالمجني عليه والفتاة محل الخلاف. وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وبرروا تصرفهم بأنه جاء بدافع الحفاظ على "شرف العائلة"، مدعين أن الشاب اختطف ابنتهم.

في المقابل، أكدت الفتاة "رحمة" أنها غادرت منزلها بإرادتها وتوجهت إلى الشاب "إسلام" دون أي إكراه، ونفت واقعة الخطف، موضحة أن ما حدث كان بسبب رفض أسرتها ارتباطها به، رغم علاقتهما العاطفية ودعم خالها للارتباط.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود، واستدعت عمدة قرية ميت عاصم للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم إخلاء سبيل الشاب إسلام، وعرضه على مستشفى بنها العام لتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير تفصيلي عن إصاباته.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لسماع جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج الفحص والتحريات.

