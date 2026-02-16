مصرع وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص على دائري المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص، اليوم الإثنين، على الطريق الدائري بمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل السائق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على الميكروباص.