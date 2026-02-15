إصابة 14 في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق أسيوط الغربي في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أُصيب 14 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل بطريق أسيوط الغربي، في نطاق قرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، ما أدى إلى توقف مؤقت في حركة المرور قبل إعادة تسييرها.

وكان أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص قادمة من اتجاه الصعيد وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين تحت إشراف عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لقائد السيارة الميكروباص، ومحاولته تخطي السيارة النقل بصورة مخالفة، ما أدى إلى اصطدامه بها وانقلاب الميكروباص على يمين الطريق.

جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.