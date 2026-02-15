إعلان

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر

11:34 ص 15/02/2026

طفل رضيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نيابة العامرية أول في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفلها الرضيع بجوار صندوق قمامة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغاً من الأهالي يفيد العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار صندوق قمامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتوصلت جهود فريق البحث عن تحديد ربة المنزل مرتكبة الواقعة والقبض عليها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها كانت متزوجة إلا أن زوجها طلقها 3 مرات ولم تستطع العودة إلى ذمته مرة أخرى.

وأضافت أنها تزوجت من شخص آخر ليكون محلل لها، وخلال تلك الفترة كانت تتردد على زوجها الأول وحملت منه بالطفل.

وأشارت إلى أنها حاولت التخلص منه عن طريق إجهاضه ولكنها لم تنجح حتى وضعت الطفل وألقته بجوار مقلب للقمامة وفرت هاربة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشر المستشار مصطفي العيسوي، وكيل النائب العام التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الإسكندرية طفل رضيع صندوق قمامة قسم شرطة العامرية أول رضيع حديث الولادة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هشيلك الجدول كله".. تفاصيل مشادة مدير إدارة ساقلتة الصحية مع فني التمريض
أخبار المحافظات

"هشيلك الجدول كله".. تفاصيل مشادة مدير إدارة ساقلتة الصحية مع فني التمريض
آبى أحمد يثير الجدل بتصريحات جديدة عن سد النهضة.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

آبى أحمد يثير الجدل بتصريحات جديدة عن سد النهضة.. ماذا قال؟
عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
رياضة محلية

عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق