قررت نيابة العامرية أول في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفلها الرضيع بجوار صندوق قمامة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغاً من الأهالي يفيد العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار صندوق قمامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتوصلت جهود فريق البحث عن تحديد ربة المنزل مرتكبة الواقعة والقبض عليها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها كانت متزوجة إلا أن زوجها طلقها 3 مرات ولم تستطع العودة إلى ذمته مرة أخرى.

وأضافت أنها تزوجت من شخص آخر ليكون محلل لها، وخلال تلك الفترة كانت تتردد على زوجها الأول وحملت منه بالطفل.

وأشارت إلى أنها حاولت التخلص منه عن طريق إجهاضه ولكنها لم تنجح حتى وضعت الطفل وألقته بجوار مقلب للقمامة وفرت هاربة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشر المستشار مصطفي العيسوي، وكيل النائب العام التحقيق.