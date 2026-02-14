استعدادًا لرمضان.. 21 معرض "أهلاً رمضان" بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

رفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال حزمة إجراءات رقابية وتموينية تهدف إلى ضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية، مع التوسع في إقامة المبادرات والشوادر ومعارض "أهلاً رمضان" بمراكز المحافظة الخمس.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن خطة الاستعداد ترتكز على المتابعة الميدانية لحركة الأسواق ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية وتنوعها وجودتها، إلى جانب التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحد من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة قد تطرأ مع زيادة الطلب الموسمي قبل رمضان.

وأوضحت "مصطفى" أن المديرية بدأت تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستعداد المبكر لموسم رمضان، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى المنافذ المختلفة واستقرار الأسواق دون أي اضطرابات.

وأعلنت الدكتورة سلوى مصطفى عن إقامة 21 معرضًا "أهلاً رمضان" موزعة على مراكز الوادي الجديد الخمس، مع انتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع التركيز على السلع الاستراتيجية التي تشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الشراء خلال هذه الفترة من العام.

وأكدت مدير المديرية متابعة الموقف العام للاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء عبر المخزون الحكومي أو من خلال التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، لضمان وجود مخزون آمن يكفي احتياجات المواطنين دون معوقات، مع الحفاظ على انتظام طرح السلع في المنافذ والمعارض.

وأوضحت مدير المديرية، أن الخطة تتضمن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال ومنافذ البيع لمتابعة الالتزام بالأسعار وجودة المعروض، بالتوازي مع متابعة الطاقة الإنتاجية لمنظومة الخبز المدعم، لضمان استمرار توافره للمواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم، خصوصًا في المناطق البعيدة عن الكتل السكانية الكبرى بالمحافظة.