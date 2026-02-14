أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن ختام فعاليات مشروع "دعم القرية الآمنة غذائيًا" بواحة الفرافرة، الذي تم تنفيذه بالتعاون المثمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأوضح اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم الأمن الغذائي، عبر تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال بوابة ريادة الأعمال الزراعية والمشروعات متناهية الصغر.

وشهدت احتفالية الختام حضور اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة "الفاو" في مصر، إلى جانب الدكتور أحمد دياب، خبير البرامج ومدير المشروع، والدكتورة وفاء عبد الرشيد، أخصائية ريادة الأعمال الزراعية بالمنظمة، وسط مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية وأهالي المركز الذين استبشروا خيرًا بنتائج المبادرة.

وكشف اللواء ياسر كمال الدين عن الأرقام والنتائج الملموسة التي حققها المشروع، موضحًا أنه تم توزيع 42 بطارية دواجن و1250 دجاجة بياضة، بالإضافة إلى 4.5 طن من الأعلاف عالية الجودة، لدعم مشروعات إنتاج بيض المائدة التي تديرها النساء والشباب المستفيدون، بما يضمن توفير البروتين الحيواني محليًا وخلق مصدر دخل مستدام.

ولفت رئيس المركز إلى أن الدعم لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تم تقديم جوائز مالية ومنح لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات الطموحة، شملت إنتاج عسل النحل المتميز، وحدات تقطير الزيوت العطرية والنباتات الطبية، مزارع تسمين الدواجن لإنتاج اللحوم، ومشروعات واعدة لتربية الرومي وبيض النعام، وهي مجالات جديدة تفتح آفاقًا استثمارية غير تقليدية في قلب الصحراء.

وأكد أن المشروع لم يقتصر على الدعم المادي فقط، بل تضمن حملات توعية غذائية وصحية شاملة، استهدفت 300 سيدة ريفية، و200 طالب من طلاب المدارس، و200 من شباب الخريجين في قرى اللواء صبيح والنهضة وعثمان بن عفان، بالتوازي مع توزيع كراتين دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجًا وتنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال لغرس ثقافة التغذية السليمة.

وأشار رئيس المركز إلى أن المشروع عمل على تأهيل الكوادر، حيث تم تدريب أكثر من 80 شابًا وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال الزراعية الحديثة، وأسفرت التدريبات عن اختيار فرق فائزة جرى دعمها لتنفيذ مشروعات ناشئة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزز مسارات التنمية الريفية المستدامة التي تنشدها الدولة في واحة الفرافرة.

وفي ختام كلمته، أعرب اللواء ياسر كمال عن شكره لمنظمة "الفاو" على جهودها الكبيرة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، بهدف خدمة أبناء الواحة وتعزيز فرص العمل والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية.