استئناف الملاحة بميناء نويبع بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب : حسام الدين أحمد

10:46 ص 14/02/2026

ميناء نويبع البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، وذلك عقب استقرار حالة الطقس وتحسن الأحوال الجوية.

وعادت حركة السفن التجارية والقطع البحرية الصغيرة، اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بعد تحسن الظروف الجوية واستقرار سرعة الرياح، بما سمح بانتظام الحركة الملاحية بصورة طبيعية.

وجرى استئناف الأنشطة البحرية داخل الميناء، في إطار المتابعة المستمرة للتقلبات الجوية لضمان سلامة الملاحة.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، على مديري الموانئ بضرورة المتابعة الدورية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاطلاع على الخريطة المناخية والجوية أولًا بأول، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية، وصون الممتلكات العامة والخاصة.

هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحري محافظة جنوب سيناء حالة الطقس

