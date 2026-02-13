استعدادًا لرمضان.. افتتاح 10 مساجد بالمنيا في الجمعة الأخيرة من شعبان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زُين مسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، بأنوار مبهجة، مساء اليوم الجمعة، احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك، في عادة يُقدم عليها أبناء المدينة منذ عشرات السنوات.

ووضعت أنوار مبهجة بألوان مختلفة على المسجد بالكامل، كما توسط المأذنتين فانوس وهلال مضئين، في ظل تسابق أبناء بورسعيد وزوارها على التقاط الصور التذكارية للمسجد بأنواره المبهجة خاصة "السلفي"، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويطل مسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد على المجرى الملاحي لقناة السويس على بعد أمتار قليلة من المدخل الشمالي للقناة، حيث تراه السفن عابرة للمجرى الملاحي.