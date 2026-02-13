أوقاف جنوب سيناء تعلن خطتها الدعوية لشهر رمضان

الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، عن خطتها الدعوية المكثفة لشهر رمضان المبارك، بهدف تغطية كافة المدن والقرى والوديان بالأنشطة القرآنية والعلمية والدعوية، بما يضمن وصول الرسالة الوسطية إلى جميع أبناء المحافظة.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى وضع الخطة بالتعاون مع أقسام الدعوة "المساجد، الإرشاد الديني، شئون القرآن"، وتحت رعاية تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن ملامح الخطة تضمنت أولا شعائر والدروس العلمية والمنبر الثابت من خلال:

1- إقامة صلاة التراويح يوميًّا بجميع المساجد، مع إلقاء الخواطر الدعوية يوميًّا.

2- تنفيذ 109 درسًا منهجيًّا أسبوعيًّا خلال الشهر الكريم.

3 - عقد 109 مجلسًا لقراءة البردة بالمساجد التي بها أئمة.

4 - تنظيم 109 درسًا دعويًّا ضمن برنامج المنبر الثابت مرتين أسبوعيًّا بإجمالي 872 درسًا.

5 - عقد ملتقى الفكر الإسلامي في 8 مساجد كبرى عقب صلاة التراويح.

ثانيًا: مبادرة "صحح مفاهيمك" والتعاون المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ 109 ندوة ومحاضرة مشتركة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة خلال الشهر الكريم.

ثالثًا: الأنشطة القرآنية ومكاتب التحفيظ وذلك من خلال:

1- تفعيل 111 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم يوميًّا لرعاية النشء.

2- تشغيل 111 مسجدًا لمقارئ الجمهور أسبوعيًّا.

3- تخصيص 5 مساجد لمقارئ الفجر.

4- تنظيم 15 مقرأة ضمن برنامج "صحح تلاوتك".

5- عقد 5 مقارئ للأعضاء بواقع 32 عضوًا.

6- تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل في 109 مسجدًا، مع إقامة أمسيات للابتهالات الدينية بالمساجد الكبرى.

رابعًا: الاعتكاف والتهجد والعمل الاجتماعي من خلال:

1- تخصيص 29 مسجدًا لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.

2- تجهيز 8 مساجد لاستقبال المعتكفين وفق الضوابط المنظمة.

3- تخصيص مسجد واحد لإقامة مائدة إفطار مركزية للصائمين.

خامسًا: عيد الفطر المبارك

1- تجهيز 7 ساحات كبرى على مستوى مراكز المحافظة لصلاة عيد الفطر المبارك.

2- إقامة صلاة عيد الفطر داخل 94 مسجدًا بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام التام بتنفيذ بنود الخطة بكل دقة وإتقان، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان جاهزية المساجد ونظافتها، مشيرا إلى أن دور الإمام رسالة دعوية وتنويرية تُسهم في نشر روح التراحم والتكافل.

كما أكد أن المديرية سخّرت كافة إمكاناتها لخدمة بيوت الله، وضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم.