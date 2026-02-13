شهدت قرية ميت عاصم بمركز بنها في محافظة القليوبية واقعة اعتداء صادمة، حيث كشف والد ووالدة الشاب "إسلام" تفاصيلها بعد أن جرى إجباره على ارتداء بدلة رقص والتعرض له بالضرب والإذلال أمام أهالي القرية.

وقال الأب في تصريحات خاصة: "فوجئت صباح أمس بدخول حوالي 15 شخصًا إلى منزلنا يسألون عن إسلام، ولم يكن موجودًا، فتواصلت مع بناتي لمعرفة مكانه، فأخبرتني إحداهن أنه كان برفقة ابنة أحد هؤلاء الأشخاص داخل منزل شقيقته، وأن والد الفتاة يريد إعادتها بعدما وافق على الزواج منها".

وأضاف الأب: "لم نتوقع أن تتحول الأمور إلى هذا الشكل، أخذوا ابننا بالقوة وبدأوا بالاعتداء عليه وعليّ أنا وزوجتي، وهددونا بإشعال النار في المنزل إذا حاولنا الاعتراض، كانت لحظة مرعبة شعرت فيها بالعجز الكامل".

من جانبها، قالت الأم: "قلبي محروق على ابني، لم أتصور أن يأتوا ليأخذوه بهذه الطريقة الوحشية، كانوا يصرون على إجباره على أشياء مهينة أمامنا، وكل ما أطلبه الآن أن يأخذ القانون حقه ويُوقع أقصى عقوبة على المتهمين".

وأكدت الأسرة أن الواقعة بدأت بسبب علاقة عاطفية بين إسلام وابنة أحد المتهمين، وأن محاولات الأسرة للتدخل لحل الخلاف لم تنجح، قبل أن تتحول الأمور إلى اعتداء وحشي أمام أعينهم.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر الشاب وهو يُجبر على ارتداء بدلة رقص والوقوف على كرسي، قبل أن يتعرض للضرب والسخرية منه أمام الأهالي.

وبعد رصد الفيديو، كثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط 9 متهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة مبررين فعلتهم بوجود علاقة عاطفية بين الشاب وابنة أحدهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

