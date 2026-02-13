بالصور- افتتاح 4 مساجد بعد تطويرها في بني سويف

شهدت مراكز محافظة بني سويف افتتاح 4 مساجد بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بإجمالي تكلفة بلغت 13.7 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعمارة بيوت الله والارتقاء بدورها الديني والمجتمعي، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

في هذا الإطار، افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد "الهداية" بقرية الدوية، بعد تطويره ورفع كفاءته على مساحة 230 مترًا مربعًا، بتكلفة 500 ألف جنيه. كما افتتح مسجد "حمزة بن عبد المطلب" بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والمقام على مساحة 495 مترًا مربعًا، بتكلفة 200 ألف جنيه.

وفي مركز الواسطى، افتتح علي يوسف رئيس المدينة مسجد "خالد بن الوليد" بعزبة أبو غزالة التابعة لقرية إطواب، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 8 ملايين جنيه.

كما افتتح العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا مسجد "التحرير" بمنطقة فابريقة ببا، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 800 متر مربع، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المساجد وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين، بما يعزز الدور الديني والتثقيفي للمسجد، ويسهم في خدمة أبناء المحافظة خلال الشهر الكريم.