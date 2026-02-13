طقس حار وعاصفة ترابية.. تحذيرات من الرياح القوية بالمنيا (فيديو وصور)

تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة، خاصة في الساعات الأخيرة.

كما تشهد أرجاء المحافظة غيومًا جزئية تقلل من أشعة الشمس، في ظل التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تأثير الأتربة الكثيفة والنشاط القوي للرياح في عدة مناطق، من بينها القاهرة وشمال الصعيد، على أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية اليوم.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل والأسطح المتهالكة، بالإضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق. كما وجهت نصيحة خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج.