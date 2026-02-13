إعلان

طقس حار وعاصفة ترابية.. تحذيرات من الرياح القوية بالمنيا (فيديو وصور)

كتب : جمال محمد

03:33 م 13/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عاصفة ترابية بالمنيا ٥
  • عرض 4 صورة
    عاصفة ترابية تصل المنيا
  • عرض 4 صورة
    عاصفة ترابية بالمنيا ٤

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة، خاصة في الساعات الأخيرة.

كما تشهد أرجاء المحافظة غيومًا جزئية تقلل من أشعة الشمس، في ظل التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تأثير الأتربة الكثيفة والنشاط القوي للرياح في عدة مناطق، من بينها القاهرة وشمال الصعيد، على أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية اليوم.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل والأسطح المتهالكة، بالإضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق. كما وجهت نصيحة خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنيا عاصفة ترابية طقس حار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المتحدث العسكري ينشر السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج
أخبار مصر

المتحدث العسكري ينشر السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج
خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
زووم

غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
أخبار المحافظات

بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)