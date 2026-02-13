إعلان

أبو زنيمة تستعد لمواجهة الأزمات والكوارث بمشروع "صقر 165" (صور)

كتب : رضا السيد

01:52 م 13/02/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

أنهت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مشروع صقر 165 لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه خلال شهر أبريل المقبل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تعاون وتكاتف كافة الأجهزة بالمدينة لمواجهة أي طوارئ محتملة.

وقال المهندس سامح المتولي، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن المدينة قامت بإجراء اصطفاف تجريبي لكافة المعدات والمركبات والعناصر المشاركة، للاطلاع على مدى الجاهزية وحصر الاحتياجات اللازمة لضمان نجاح العملية.

وأضاف "المتولي" أن المحافظ شدّد على أهمية مراجعة خطط التحرك السريع ورفع درجة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ، ضمن إطار رفع درجة الاستعداد القصوى وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية.

وأكد رئيس المدينة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة حالة المعدات استعدادًا لمواجهة أي طارئ، خاصة مع بدء موسم السيول، مشيرًا إلى أن التدريب العملي شمل جميع الأطقم والمعدات للتأكد من جاهزيتها وقدرة العاملين على التعامل مع أي أزمة.

وشكر "المتولي" كافة الجهات المشاركة في الاصطفاف من الإدارات المعنية على التزامهم وظهورهم بمظهر مشرف، مشيرًا إلى أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة للتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية المنشآت.

