"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شاب صدمه القطار في شبين القناطر بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

11:13 ص 13/02/2026

قضبان السكة الحديد

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه إثر تعرضه لحادث أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة منية شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين القناطر العام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث على مزلقان السكة الحديد بمنطقة منية شبين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ. وبالفحص تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين القناطر العام، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، مع تحرير محضر بالواقعة. كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

