الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نجاح المحافظة في الحصول على موافقة منظمة مدن القنوات العالمية (WCCO) لتنظيم ملتقى "حوار مدن القنوات" على أرضها خلال شهر مايو المقبل، في حدث دولي هو الأول من نوعه الذي يعقد في محافظة مصرية وعربية خارج الصين.

ويشهد الحدث المرتقب مشاركة وفود رسمية وممثلين عن نحو 20 دولة من مختلف قارات العالم، مما يعكس الثقل الدولي المتنامي للإسماعيلية على خريطة المدن المحورية المرتبطة بالممرات الملاحية العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون العابر للحدود.

حصاد زيارة الصين

وأوضح المحافظ أن استضافة الملتقى تأتي كحصاد مباشر وتتويج لجهود التعاون الدولي وزيارته الرسمية إلى مدينة "يانغتشو" الصينية في أكتوبر الماضي، التي مهدت الطريق عبر لقاءات موسعة مع مسؤولي المنظمة لنسج خيوط هذا التجمع العالمي، وبحث أطر الشراكة المستدامة.

مكاسب اقتصادية وسياحية

وأشار "جلال" إلى أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول إدارة وتنمية المدن المطلة على القنوات المائية، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار السياحي والاقتصادي والثقافي بين الإسماعيلية والمدن المشاركة.

وأكدت المحافظة بدء الأجهزة التنفيذية بالفعل في اتخاذ كل الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لإخراج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر الدولية، وتبرز الإمكانات التنموية والسياحية الواعدة التي تتمتع بها الإسماعيلية أمام الوفود العالمية.