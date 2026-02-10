إعلان

مبادرات جديدة لتعزيز القطاع السياحي بين مصر والكويت

كتب : مصراوي

11:16 م 10/02/2026

شريف فتحي وزير السياحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:

بدأ وزير السياحة والآثار شريف فتحي تحركاته الخارجية بتعزيز أطر التعاون العربي المشترك، في أول نشاط رسمي له عقب موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد، إذ بحث اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة الكويتي لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، آفاق التعاون الثنائي بين مصر والكويت في المجالات السياحية والثقافية.

وجاء اللقاء على هامش انعقاد الاجتماع الـ52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمؤتمر المصاحب له، الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم وغدًا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع السياحي من دول المنطقة.

وتناول الجانبان خلال المباحثات عددًا من المبادرات والمشروعات المقترحة الهادفة إلى دعم وتنشيط القطاع السياحي، وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ويعزز مسارات العمل العربي المشترك في مجالي السياحة والثقافة.

وناقش الوزيران أهمية توظيف التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام في الترويج السياحي، وإبراز المقومات الحضارية والثقافية التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية ودعم الاقتصاد الوطني لكلا الجانبين.

وأعرب الجانبان، في ختام اللقاء، عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال التنسيق المستمر وتفعيل الشراكات المشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت.

للمزيد تابع تغطية مصراوي عن التعديل الوزاري

اقرأ أيضًا:
هل تؤثر عودة وزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية؟.. صلاح فوزي يوضح

8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي وزارة السياحة مصر الكويت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
مسرح و تليفزيون

"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
"مونيكا بيلوتشي وأعلى تكلفة إنتاجية بالشرق الأوسط".. معلومات عن فيلم "7
سينما

"مونيكا بيلوتشي وأعلى تكلفة إنتاجية بالشرق الأوسط".. معلومات عن فيلم "7
"نيويورك تايمز" تكشف عن مسودة خطة أمريكية لنزع سلاح حماس.. فماذا تتضمن؟
شئون عربية و دولية

"نيويورك تايمز" تكشف عن مسودة خطة أمريكية لنزع سلاح حماس.. فماذا تتضمن؟
بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟
رياضة عربية وعالمية

بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي