مبادرات جديدة لتعزيز القطاع السياحي بين مصر والكويت

بدأ وزير السياحة والآثار شريف فتحي تحركاته الخارجية بتعزيز أطر التعاون العربي المشترك، في أول نشاط رسمي له عقب موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد، إذ بحث اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة الكويتي لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، آفاق التعاون الثنائي بين مصر والكويت في المجالات السياحية والثقافية.



وجاء اللقاء على هامش انعقاد الاجتماع الـ52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمؤتمر المصاحب له، الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم وغدًا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع السياحي من دول المنطقة.



وتناول الجانبان خلال المباحثات عددًا من المبادرات والمشروعات المقترحة الهادفة إلى دعم وتنشيط القطاع السياحي، وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ويعزز مسارات العمل العربي المشترك في مجالي السياحة والثقافة.



وناقش الوزيران أهمية توظيف التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام في الترويج السياحي، وإبراز المقومات الحضارية والثقافية التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية ودعم الاقتصاد الوطني لكلا الجانبين.



وأعرب الجانبان، في ختام اللقاء، عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال التنسيق المستمر وتفعيل الشراكات المشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت.



