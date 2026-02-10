إعلان

الإمارات وإيران تعقدان مشاورات سياسية في طهران

كتب : مصراوي

11:12 م 10/02/2026

وزيرة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة

طهران/ أبوظبي - (د ب أ)

عُقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الإمارات وإيران في العاصمة طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وترأست الاجتماع لانا نسيبة، وزيرة الدولة، ومجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية.

ورحّب الجانبان بالمشاورات التي تعد فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز المصالح المشتركة بما يخدم البلدين والشعبين.

كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك آخر التطورات في المنطقة وتأثيراتها على السلم والأمن، والجهود المبذولة لمعالجتها.

واختُتمت المشاورات بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشكل دوري، وتفعيل اللجان الفنية المشتركة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وخلال زيارتها إلى طهران، التقت لانا نسيبة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبحثت معه عددًا من القضايا ذات الصلة بالسلام والأمن الإقليميين.

