بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية (صور)

كتب : مصراوي

07:37 م 10/02/2026
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بمصنع بويات بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بويات جنوب المنطقة الصناعية الثالثة بنطاق دائرة قسم شرطة برج العرب.

وانتقلت القيادات الأمنية رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردونًا أمنيًا حول المنطقة لحماية المارة وتسهيل عمليات الإطفاء.

ودفعت الحماية المدنية بـ 14 سيارة إطفاء ونحو 25 حاوية من المواد الكيميائية المخصصة لإخماد حرائق المواد الكيماوية، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع المجاورة، وتمكنت الفرق من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

حُرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر.

حريق مصنع برج العرب الاسكندرية حريق مصنع بويات

