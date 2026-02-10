زغاريد في الديوان العام.. محافظ المنوفية يشهد عقد قران 3 من أبناء دور الرعاية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصل الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولاته الميدانية بمدارس محافظة القليوبية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وسير اليوم الدراسي، يرافقه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور أشرف محمود، وكيل المديرية.

وشملت الجولة متابعة عدد من مدارس إدارة قها التعليمية، بحضور الدكتورة أمنية فاروق، مدير الإدارة التعليمية بقها، وسها إبراهيم، وكيل الإدارة، وأيمن خاطر، مدير إدارة المتابعة، وفتحي الأوكشة، مدير التعليم الابتدائي.

وتفقد مساعد الوزير ومرافقوه مدارس الشهيد أسامة نصار، ومجمع قها الابتدائية، وقها الرسمية للغات، حيث أبدى الدكتور أكرم حسن إعجابه بمستوى الطلاب، وحرص على مناقشتهم فيما تم تدريسه داخل الفصول الدراسية، معربًا عن اندهاشه من إجابات الطلاب على عدد من الأسئلة، رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أيام فقط على بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، كما ثمّن جهود إحدى معلمات مدرسة الشهيد أسامة نصار لما لمسَه من تميز داخل الفصل.

كما توجه مساعد الوزير إلى مدرسة السعدية الابتدائية بقرية قرقشندة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بتسجيل الحضور والغياب وعدم التهاون في ذلك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن شهر رمضان هو شهر عبادة وعمل، ولا ينبغي أن يكون سببًا للتقصير في أداء الواجبات التعليمية، كما وجّه بالاهتمام بالتقييمات وكراسة الفصل.

وخلال الجولة، تفقد الوفد الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات، وأجرى حوارات مباشرة مع الطلاب، بهدف تحفيزهم على الاجتهاد والمشاركة في الأنشطة التربوية، التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب.

وأكد الدكتور أكرم حسن أن وزارة التربية والتعليم تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، مشيدًا بمستوى الانضباط والالتزام الذي لمسه داخل مدارس القليوبية، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لنجاح المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، مؤكدًا أن تكاتف الجهود بين الإدارات التعليمية والمدارس يمثل الضمان الحقيقي لنجاح الفصل الدراسي الثاني وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه المتابعات الميدانية تعكس حرص قيادات التعليم بالقليوبية على تقديم خدمة تعليمية متميزة، بما يضمن عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا لأبناء المحافظة.