بالأنوار والفوانيس.. طور سيناء تتجمل لاستقبال شهر رمضان -صور

كتب : رضا السيد

10:00 ص 10/02/2026
جنوب سيناء – رضا السيد:

تزيَّنت شوارع وميادين مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بالزينة والإضاءات والفوانيس الرمضانية، سواء من قبل المواطنين، أو الوحدة المحلية للمدينة، وذلك ابتهاجًا بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، لترسم لوحات فنية معبرة عن روحانية الشهر الكريم.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن الوحدة المحلية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تركيب أفرع مضيئة على أشجار النخيل التي تزين الشوارع الرئيسية، لتعكس ما تحمله من بهجة تتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.

أوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن محافظ جنوب سيناء، وجه بتركيب الزينة والأضواء المتلألئة في الميادين والشوارع الرئيسية، لإضفاء أجواء الشهر الفضيل في كل مكان، ومشاركة المواطنين في فرحتهم.

على جانب آخر، عبر مواطنو المدينة عن حفاوتهم بشهر رمضان عن طريق تعليق الزينة والأضواء بمختلف الأشكال والألوان في الشوارع التجارية، مع تشكيل مكبرات الصوت بالأغاني الرمضانية، إضافة إلى تعليق الفوانيس والزينة والأنوار في شرفات المنازل بكافة الأحياء السكنية.

وقال محمد شعبان، أحد مواطني المدينة، إن شهر رمضان يعد مصدر فرحة وابتهاج لدى جميع المسلمين، وينتظره الملايين حول العالم كل عام لمعايشة الأجواء الروحانية التي تظهر خلاله، وأهمها التعاون في تعليق الزينة والأضواء في الشوارع، مؤكدًا أن مازال أبناء الطور يتمسكون بالعادات والتقاليد الخاصة بالشهر الكريم، ويعد تعليق الزينة في الشوارع على رأس هذه العادات.

وأوضح جمال عيد، أحد العاملين في محل بشارع المنشية التجاري، أن شهر رمضان يأتي ومعه سحره وبريقه الخاص، وعاداته وجاذبيته بتعليق الزينة والأضواء في الشوارع، مؤكدًا أن الجميع شارك فيها سواء كان مسلم أو مسيحي، مما يؤكد على تلاحم أبناء مصر في المناسبات المختلفة، حيث يتبادلون التهاني بقدوم هذا الضيف العزيز الذي يعزز الألفة والاجتماع والمشاركة.

استقبال شهر رمضان طور سيناء تتجمل لشهر رمضان محافظة جنوب سيناء طور سيناء تتجمل بالأنوار والفوانيس

