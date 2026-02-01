افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، والدكتور سيرجيو رومان سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر،صباح اليوم الأحد ، مركز «تمكين للإبداع والتكنولوجيا» بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسسى والرئيس التنفيذي لإنرووت للتنمية، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجامعة، وممثلي الجهات الداعمة والشركاء المحليين والدوليين.

ويأتي افتتاح المركز في إطار دعم مسارات التمكين الرقمي وتعزيز فرص التوظيف للمرأة والشباب بمحافظة الأقصر، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج في سوق العمل الرقمي الحديث.

وفى كلمته أكد الدكتور أيمن عاشور أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تمكين السيدات اقتصاديًا ورقميًا، ويعكس إيمان الدولة بدور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على توفير بيئة داعمة للتعلم والإبداع، خاصة في محافظات الصعيد التي تمتلك طاقات بشرية واعدة تستحق الاستثمار.

ومن جانبه، ثمّن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر دور المركز في فتح مجالات جديدة للتوظيف، مؤكدًا أن بناء الإنسان يعتمد على إتاحة فرص عمل حقيقية، وتأهيل الشباب والسيدات وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديث.

وأعرب الدكتور سيرجيو رومان سفير إسبانيا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المركز، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أحد مخرجات مشروع «بذور من أجل المستقبل»، الذي يُنفذ بالتعاون بين جامعة الأقصر وإنرووت للتنمية، ضمن برنامج «تمكين» الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال وكالة التعاون الإسباني، كجزء من برنامج «100 فرصة للتمكين الرقمي».

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر أن افتتاح المركز يتواكب مع استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والتدريبية، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب، وأن التعاون مع إنرووت للتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور هاني السلاموني أن مركز «تمكين للإبداع والتكنولوجيا» يضم معمل تدريب مجهزًا بأحدث الوسائل التقنية، ومساحات عمل مشتركة، وقاعات للاجتماعات والتشبيك، بما يوفر بيئة آمنة وداعمة لتعلم السيدات وتطوير مهاراتهن، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب ورواد الأعمال للاستفادة من خدمات المركز.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تمكين 350 سيدة بمحافظة الأقصر رقميًا، من خلال التدريب في مجالات التصميم الجرافيكي، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وتعزيز مفاهيم الشمول المالي والرقمي، وإكساب مهارات العمل الحر والعمل عن بُعد، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل 40 متدربة للحصول على دعم خاص يشمل أدوات وأجهزة تساعدهن على الانطلاق في مسارهن المهني.

وأضاف أن المشروع نجح خلال عام 2025 في الوصول إلى مئات السيدات والفتيات بالمحافظة، وتدريب 100 مشاركة، وتنفيذ ثلاث حملات رقمية توعوية وصلت إلى أكثر من 61 ألف شخص، إلى جانب تنظيم فعاليات تعريفية شهدت إقبالًا واسعًا من الفتيات الراغبات في بناء مستقبل مهني مستقل.