رئيس شركة المياه يتابع الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ

أجرى المهندس، خالد العمري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، جولة تفقدية بالحملة الميكانيكية بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على جاهزية المعدات والمركبات، ومدى كفاءتها في دعم منظومة التشغيل والصيانة، وضمان سرعة الاستجابة للأعمال الطارئة ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وخلال الزيارة اطّلع رئيس الشركة، على الحالة الفنية للمعدات وبرامج الصيانة الدورية، موجّهًا بضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية، وحسن استغلال الإمكانات المتاحة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة ودعم قطاعات التشغيل من قبل المسئولين بالمحافظة، للمساهمة في تعزيز كفاءة العمل، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات.

رافق رئيس الشركة خلال الجولة، المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس خالد نبيل، رئيس قطاع جنوب سيناء، والمهندس فهمي محمد، مدير عام مياه شرم الشيخ.