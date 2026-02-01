أصدرت جهات التحقيق في جنوب سيناء، تصريحًا بدفن العامل الذي توفي في حريق مصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة، الذي اندلعت فيه النيران مساء أمس خلال أعمال الصيانة، وتم تسليم الجثة لذويه.

ووفقًا لتعليمات جهات التحقيق، تم تشكيل لجنة من السلامة والصحة المهنية وشركة المنجنيز لحصر التلفيات والأضرار الناجمة عن الحريق داخل المصنع، إضافة إلى انتداب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت التحقيقات التحفظ على العاملين المصابين، ومدير وصاحب شركة المنجنيز، ومشرف الشركة خلال العمل على ذمة التحقيقات لتحديد المسؤول عن اندلاع الحريق.

وتفاصيل الواقعة تشير إلى أن الحريق اندلع في مصنع نجمة سيناء للجبس مساء أمس، خلال قيام إحدى الشركات الخاصة بعمل حماية حول 3 خزانات مازوت لتشغيل فرن المصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران في الخزانات.

وتم الدفع بالعديد من سيارات الحماية المدنية، بمشاركة شركات البترول والحماية المدنية في مدن رأس سدر وأبورديس، بالإضافة إلى سيارات شركات المياه والصرف الصحي وسيارات الأهالي، للسيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة 3 عمال، تنوعت إصاباتهم بين حروق بالقدم وكسر في الحوض، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس سدر العام، حيث توفي أحدهم متأثرًا بإصاباته، بينما ما زال اثنان آخران يتلقون العلاج.

وكشف مصدر مسئول بمدينة أبوزنيمة أن سبب اندلاع الحريق كان نتيجة انفجار خزانات المازوت أثناء قيام الشركة الخاصة بأعمال الصيانة داخل المصنع، ما أدى إلى اندفاع النيران بشكل هائل.

وفوجئ أهالي مدينة أبوزنيمة والمسافرون عبر الطريق الدولي الساحلي بتصاعد ألسنة النيران من المصنع، وأبلغوا الجهات الأمنية على الفور، التي تحركت بسرعة للسيطرة على الحريق.