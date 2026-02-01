نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة... بالاسم ورقم الجلوس

البحيرة – أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 74.6%.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4644 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4551 طالبًا وطالبة، ونجح 4487 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 98.6%.

واعتمدت أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، حيث تقدم للامتحانات 18 طالبًا، نجح منهم 16 طالبًا، بنسبة نجاح 88.9%، إلى جانب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، والتي بلغ عدد الناجحين بها 33 طالبًا وطالبة من إجمالي 35 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 94.3%.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدة أن النتيجة الحالية تُعد نتيجة مبدئية، على أن يكتمل التقييم النهائي مع إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبه، أوضح يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، حضر منهم 121 ألفًا و341 طالبًا، وحقق 90 ألفًا و618 طالبًا وطالبة نسبة 50% فأكثر، بنسبة نجاح بلغت 74.68%.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي: من هنا