رحل الأب ساجدًا.. التفاصيل الكاملة لواقعة تسمم غذائي لأسرة في شبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:43 م 09/01/2026

التفاصيل الكاملة لواقعة تسمم غذائي لأسرة في شبرا ا

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تحوّل سحور بسيط إلى مأساة إنسانية هزّت منطقة شبرا الخيمة، بعدما توفي أب واثنان من أبنائه، وأُصيبت الأم وابن آخر، في واقعة تسمم غذائي.

وأكد شهود عيان أن الأسرة تناولت وجبة سحور مكوّنة من أرز أبيض أعدّته الأم، وكفتة تم شراؤها من خارج المنزل، فيما لم تتناول الأم الطعام لمعاناتها من وعكة صحية، كما لم يشاركهم الابن الأصغر السحور.

وبحسب الأهالي، شعر الأب، وهو محفظ قرآن معروف بحسن السمعة، بحالة إعياء شديدة قبل أن يفارق الحياة وهو ساجد على سجادة الصلاة داخل منزله، في مشهد صادم للجيران وأهالي المنطقة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد ع.م (50 عامًا)، ونجله أحمد (21 عامًا)، وابنته حفصة (18 عامًا)، فيما أُصيبت الأم زينب (47 عامًا)، والابن حمزة (13 عامًا)، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام، حيث وُضعا تحت الملاحظة بالعناية المركزة.

وقررت الجهات المختصة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، خاصة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، مع استكمال التحقيقات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تسمم غذائي شبرا الخيمة الطب الشرعي

