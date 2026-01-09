إعلان

بالصور- مئات العدائين يشاركون في منافسات ماراثون مصر الدولي بالأقصر

كتب : محمد محروس

02:16 م 09/01/2026
الأقصر - محمد محروس:

شهدت المناطق الأثرية بالبر الغربي لمدينة الأقصر اليوم الجمعة سباقات الدورة الـ33 من ماراثون مصر الدولي.

وقال جاسر رياض، مؤسس ورئيس الماراثون، إن دورة هذا العام، التي تستمر سنويًا دون انقطاع، شهدت مشاركة أكثر من ألف عداء من 47 دولة عربية وأجنبية، حيث تنافسوا في أربع سباقات: 5 كم، 12 كم، 21 كم، و42 كم.

ويعد الماراثون أحد الأحداث المهمة في الأجندة السياحية لمحافظة الأقصر، وبرغم دخول الماراثون عقده الرابع إلا أنه لم يتوقف يومًا ويقام في موعده كل عام حتى اليوم.

وتشتهر الأقصر بعدد من الأنشطة السياحية بجانب السياحة الثقافية التي تعرف بها عالميًا.

وبحسب أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، فإن المسؤولين بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، في تواصل دائم مع مختلف الغرف والمؤسسات السياحية للفتح على أسواق سياحية جديدة وتنويع المنتج السياحي، بما يشمل أنشطة جديدة بجانب السياحة الثقافية، إضافة إلى تشجيع السياحة الرياضية.

