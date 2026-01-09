إعلان

عاصفة ترابية تجتاح أسوان وتوقف حركة الملاحة النهرية (فيديو وصور)

كتب : إيهاب عمران

02:03 م 09/01/2026
    عاصفة ترابية فى اسوان
    عاصفة ترابية تجتاح أسوان (4)
    عاصفة ترابية تجتاح اسوان
    عاصفة ترابية تجتاح أسوان (2)
    عاصفة ترابية تجتاح أسوان (1)
    توقف حركة الملاحة النهرية
    عاصفة ترابية تجتاح أسوان (3)
    توقف الفنادق العائمة بسبب العاصفة الترابية
    انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية

أسوان - إيهاب عمران:

اجتاحت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، عاصفة ترابية، مع زيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى، بالإضافة إلى متابعة المرافق العامة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، وكذلك مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف أولًا بأول.

وقال مهندس بحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، إنه تم إيقاف كافة الأنشطة الملاحية لجميع أنواع البواخر السياحية والعائمات النهرية والدهبيات والمراكب الشراعية في نطاق المحافظة، سواء في مجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر، على أن يُستأنف النشاط بعد تحسن الأحوال الجوية.

وفي السياق نفسه، قامت إدارة مرور أسوان بتنبيه سائقي المركبات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية بالتهدئة وتوخّي الحذر، مع خفض السرعات للحد من الحوادث المرورية، حفاظًا على أرواح المواطنين والأفواج السياحية، خاصة على طريق أسوان – أبو سمبل السياحي والطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة.

