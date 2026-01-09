عاصفة ترابية تجتاح أسوان وتوقف حركة الملاحة النهرية (فيديو وصور)

أسوان - إيهاب عمران:

اجتاحت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، عاصفة ترابية، مع زيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى، بالإضافة إلى متابعة المرافق العامة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، وكذلك مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف أولًا بأول.

وقال مهندس بحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، إنه تم إيقاف كافة الأنشطة الملاحية لجميع أنواع البواخر السياحية والعائمات النهرية والدهبيات والمراكب الشراعية في نطاق المحافظة، سواء في مجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر، على أن يُستأنف النشاط بعد تحسن الأحوال الجوية.

وفي السياق نفسه، قامت إدارة مرور أسوان بتنبيه سائقي المركبات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية بالتهدئة وتوخّي الحذر، مع خفض السرعات للحد من الحوادث المرورية، حفاظًا على أرواح المواطنين والأفواج السياحية، خاصة على طريق أسوان – أبو سمبل السياحي والطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة.