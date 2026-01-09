إعلان

محافظ المنيا يوجه بتيسير الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله

كتب : مصراوي

01:40 م 09/01/2026

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي وتلقي التطعيمات المقررة لحجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة لهذا العام، بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم قبل السفر لأداء مناسك الحج.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بموسم الحج، وحسن استقبال المواطنين، وتقديم الخدمة الطبية بسهولة ويسر، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل بكافة مقار تقديم الخدمة، متمنيًا لحجاج المحافظة رحلة حج ميسّرة وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيمات متوفرة بمكاتب صحة: مغاغة، ثاني سمالوط، ثالث المنيا، ثالث ملوي، إلى جانب توقيع الكشف الطبي بعدد من المستشفيات تشمل: العدوة، مغاغة، بني مزار، صدر المنيا، سمالوط، ملوي.

وأضاف وكيل الوزارة أن العمل بالمكاتب مستمر يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، تنفيذًا للضوابط المنظمة لموسم الحج.

عماد كدواني محافظ المنيا بيت الله الحرام مناسك الحج وزارة الصحة

