مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

11:55 ص 09/01/2026

إسعاف - أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأُصيب 13 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة والشبورة المائية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية مستشفى صدر المنيا النيابة العامة الشبورة المائية مديرية أمن المنيا انقلاب ميكروباص الصحراوي الشرقي

