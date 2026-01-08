إعلان

إشغالات الفنادق تتخطى 95% بأسوان.. انتعاشة سياحية في "عروس المشاتي"

كتب : إيهاب عمران

11:50 ص 08/01/2026
    اقبال سياحى على المراكب الشراعية فى أسوان
    رحلات المصريين بأسوان
    رحلات المراكب الشراعية وسط نهر النيل بأسوان
    الفنادق العائمة والمراكب الشراعية بأسوان
    السياح يقبلون على رحلات المراكب فى أسوان
    السياح يستمتعون برحلات المراكب النيلية
    اقبال سياحى كبير فى أسوان

شهدت مدينة أسوان خلال الآونة الأخيرة طفرة سياحية كبيرة تزامناً مع ذروة الموسم السياحي الشتوي، حيث توافد الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات، مما رفع نسب الإشغالات بالفنادق الثابتة والعائمة إلى أكثر من 95%.

ومع هذه الانتعاشة، ازدهر نشاط المراكب الشراعية و"اللانشات" بمحركات، التي تأخذ الزوار في جولات ساحرة وسط النيل للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ومشاهدة الجزر النيلية والمحميات الطبيعية التي تضم نباتات وطيوراً نادرة.

وتحرص المجموعات السياحية على زيارة القرى النوبية الشهيرة مثل "غرب سهيل، وبربر، وهيسا"، للاستمتاع بالبرامج الترفيهية التي تشمل "رسم الحنة" ومشاهدة أحواض التماسيح، فضلاً عن تذوق الأكلات والمشروبات النوبية المميزة، وقضاء سهرات فلكلورية على أنغام ورقصات التراث النوبي الأصيل.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو محمود، مدير الحديقة النباتية بأسوان، أن أهالي المدينة وزوارها من المصريين والأجانب يضعون "جزيرة النباتات" على رأس برامجهم السياحية، حيث يستقلون المراكب للوصول إليها وقضاء يوم كامل وسط مساحاتها الخضراء النادرة.

وفي سياق متصل، وصفت الدكتورة سماح عثمان، نائب مدير الحديقة النباتية، تجربة التنزه في النيل بأنها "جمال رباني لا مثيل له في العالم"، مشيرة إلى أن السائحين يفضلون "المركب الشراعي" في رحلات التنزه لقضاء أطول وقت ممكن في حضن النيل، بينما يُستخدم "المركب الموتور" لسرعة التنقل، مؤكدة أن طبيعة أسوان تظل هي الجاذب الأول للسياحة العالمية والمحلية.

https://www.facebook.com/Masrawy/videos/879113231376841

