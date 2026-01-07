محافظ سوهاج يزور مطرانيتي البلينا وجرجا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لزيارة عدد من المطرانيات، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شملت مطرانية البلينا ومطرانية جرجا.

وكان في استقبال محافظ سوهاج بكل مطرانية كل من الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة، والمواطنين المترددين على المطرانيات للاحتفال بالعيد.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والسيد أحمد أشرف رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب مطرانا البلينا وجرجا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، مؤكدين أن مثل هذه اللفتات تعزز قيم التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ووجّهوا الشكر لمحافظ سوهاج والوفد المرافق له على مشاعر الود والتآخي الصادقة.

من جانبه، أكد محافظ سوهاج خلال الزيارة على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل مناسبة لتجديد أواصر المحبة وتجسيدًا عمليًا لوحدة النسيج الوطني، متمنيًا دوام الخير والسلام لمصر وشعبها العظيم.