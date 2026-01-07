إعلان

طفرة في الأنشطة والمشاركة الطلابية.. جامعة الإسماعيلية الأهلية تستعرض حصاد 2025

كتب : أميرة يوسف

02:52 م 07/01/2026

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن التقرير الختامي لحصاد الأنشطة الطلابية لعام 2025، والذي كشف عن طفرة ملحوظة في معدلات المشاركة الطلابية وتنوع الفعاليات التي تم تنفيذها على مدار العام.

ويأتي هذا الحصاد تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام من الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبمتابعة تنفيذية من الدكتور محمد عبد الهادي، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأظهرت المؤشرات الرقمية للتقرير نجاح الجامعة في استقطاب 3957 طالبًا وطالبة للمشاركة في 66 نشاطًا طلابيًا متنوعًا خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع الأسر والاتحادات الطلابية قائمة الأنشطة الأكثر جذبًا للطلاب، بمشاركة 1539 طالبًا من خلال 17 نشاطًا.

وجاء النشاط العلمي في المرتبة الثانية، مستوعبًا 705 طلاب عبر 9 أنشطة متخصصة، ما يعكس اهتمام طلاب الجامعة بدمج الجوانب الأكاديمية بالمهارات البحثية والابتكارية.

وفيما يتعلق بالتنوع الثقافي والرياضي، شهد النشاط الثقافي مشاركة 535 طالبًا في 8 فعاليات متنوعة، بينما سجل النشاط الرياضي تنفيذ 14 نشاطًا بمشاركة 326 طالبًا.

كما أولت الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاجتماعي، الذي استقطب 402 طالب من خلال 11 نشاطًا، إلى جانب قطاع الجوالة والخدمة العامة الذي شارك فيه 265 طالبًا عبر نشاطين مركزيين، وصولًا إلى النشاط الفني الذي ضم 185 مشاركًا من خلال 5 أنشطة إبداعية.

وتعكس هذه الأرقام الرؤية الاستراتيجية لإدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته القيادية والاجتماعية، حيث تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على القاعات الدراسية فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف الأنشطة التي تسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة، وقادرة على الإبداع والقيادة في المحافل المحلية والدولية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الإسماعيلية ناصر مندور

