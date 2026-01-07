بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لزيارة عدد من مطرانيات الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي.

وشملت جولة المحافظ زيارة مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي، ولفيف من قيادات الكنيسة.

كما زار كدواني مطرانية ديرمواس للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله نيافة الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا وتوابعها، وعدد من قيادات الكنيسة.

وخلال اللقاءات، أعرب محافظ المنيا عن خالص تهانيه للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد أسمى معاني المحبة والتسامح، وتعكس وحدة وتماسك النسيج الوطني للشعب المصري، الذي يواصل مسيرته بثبات نحو البناء والتنمية.

وأشار كدواني إلى تقدير الدولة للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية، ومشاركتها الفاعلة في دعم جهود التنمية وترسيخ قيم المواطنة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار.