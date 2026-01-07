إعلان

بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري المنيا

كتب : جمال محمد

01:37 م 07/01/2026
ليلة قارسة البرودة امتزجت بالدماء والصراخ، بعد لحظات قصيرة من الاحتفال والضحك والمزاح، قبل أن تنتهي بدخول القبر تارة، والمستشفى تارة أخرى.

هكذا بدت الأوضاع بالقرب من قرية تلة التابعة لمركز المنيا، مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب وقوع حادث تصادم مروّع على الطريق الدائري بين قريتي تلة وطوة، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، إثر تصادم أربع سيارات، من بينها ميكروباص.

وكشفت التحريات الأولية أن مستقلي الميكروباص كانوا في طريق عودتهم بعد تقديم واجب التهنئة لأحد أعضاء مجلس النواب الفائزين في جولة الإعادة، بينما كانت سيارتان أخريان ضمن موكب زفاف، إلى جانب سيارة ثالثة تسير بالطريق. وبسبب السرعة الزائدة ورعونة القيادة، وقع التصادم العنيف الذي حوّل أجواء الفرح بالفوز الانتخابي والزفاف، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، إلى ليلة حزينة خيّمت على أبناء المنيا.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: رضا محمد سيد، 47 عامًا، جنة نادي مخلوف، 25 عامًا، محمد عبد الرحيم سيد هلال، عامان، نجوى محمد علي، 33 عامًا، فيما أُصيب 15 شخصًا بإصابات متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وصرحت بدفن المتوفين، حيث جرى تشييع الجثامين صباح اليوم إلى مثواهم الأخير.

حادث المنيا زفة العروس فرحة البرلمان المنيا دائري المنيا

