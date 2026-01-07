تكليف المهندس أحمد الجوهري برئاسة قطاع كهرباء جنوب سيناء

أصدر المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بتكليف المهندس أحمد الجوهري، أحد أبناء محافظة جنوب سيناء، بتولي مهام رئاسة قطاع شبكات جنوب سيناء الكهربائية، في خطوة تُعد سابقة هي الأولى من نوعها، وتعكس الثقة في الكفاءات المحلية وأبناء المحافظة.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الداعمة لتمكين الكفاءات المتميزة، وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الحدودية لتولي مواقع قيادية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين العاملين بقطاع الكهرباء وأهالي جنوب سيناء، باعتباره رسالة تقدير لأبناء المحافظة، وحافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعمل، ودليلًا على أن الاجتهاد والتميز هما الطريق الحقيقي لتولي المسؤولية وخدمة الوطن.

ويُعد المهندس أحمد الجوهري، من القيادات الشابة المشهود لها بالكفاءة والانضباط والإخلاص في العمل، حيث تخرج في كلية الهندسة، وتلقى جميع مراحل تعليمه بمدارس مدينة طور سيناء، قبل أن يلتحق بالعمل في شركة الكهرباء بجنوب سيناء، ويتدرج في عدد من المواقع الوظيفية المهمة على مدار سنوات طويلة من العمل الجاد.

وتولى "الجوهري" خلال مسيرته المهنية عدة مهام قيادية، من أبرزها مدير الصيانة، وشارك في تنفيذ ومتابعة العديد من مشروعات تطوير شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة التغذية الكهربائية بالمحافظة، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة، وهو ما أكسبه خبرة ميدانية واسعة ورؤية فنية دقيقة.