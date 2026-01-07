شهدت كنائس محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حضورًا واسعًا من المسيحيين والمسلمين الذين توافدوا لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في أجواء احتفالية عكست قيم التعايش السلمي وروح الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة.

في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، احتشد المهنئون في الساحة الرئيسية لتبادل التهاني والتبريكات وسط أجواء من البهجة، حيث شارك عدد كبير من المسلمين إلى جانب قيادات تنفيذية وأمنية وشخصيات عامة في تقديم التهاني للأقباط، مؤكدين على معاني التسامح والتآخي التي تجمع أبناء الوطن.

وخلال الاحتفالات، قام الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، بتوزيع العيديات والحلوى والشوكولاتة على الحضور من مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس أجواء المحبة والمشاركة.

وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة الأمنية من وجودها حول الكنائس والأديرة، وأغلقت عددًا من الطرق المؤدية إليها ضمن إجراءات مشددة لضمان سلامة المحتفلين. كما أغلقت إدارة المرور الطرق الرئيسية المؤدية إلى الكنائس حتى انتهاء الفعاليات، تنفيذًا لخطة أمنية محكمة هدفت إلى تأمين سير الاحتفالات بسلاسة وأمان.