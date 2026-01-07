إعلان

"بحبكم وعايز أبقى دكتور".. طفل يكتب رسالة مؤثرة لفريق طبي أنقذ حياته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:31 ص 07/01/2026

الطفل

كتب طفل من محافظة البحيرة، رسالة حب باللغة الإنجليزية إلى الفريق الطبي المعالج له بمستشفى رشيد المركزي، معبرًا عن امتنانه لما قدموه من جهود في إنقاذ حياته، معلنًا أمنيته بأن يصبح طبيبًا في المستقبل، بعد مروره بحالة صحية حرجة هددت حياته.

كان الفريق الطبي بالمستشفى، نجح في إنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر 9 أعوام، عقب تعرضه لصدمة تسممية حادة تسببت في اختلال كامل بوظائف الجسم، وارتفاع حاد في وظائف الكلى والكبد، وزيادة معدلات السيولة، مع نقص شديد في الصفائح الدموية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

واستقبل مستشفى رشيد المركزي، الطفل في حالة حرجة، وتبين أن ما تعرض له جاء نتيجة مضاعفات التهاب حاد بالزائدة الدودية، وتعذر في حينه التدخل الجراحي أو التخدير بسبب سوء حالته العامة وعدم استقرار وظائفه الحيوية.

وبعد جهود مكثفة ومتواصلة من الفريق الطبي أثناء حجز الطفل بعناية الأطفال، استقرت حالته تدريجيًا عقب أسبوع من العلاج، وأصبحت حالته الآن مستقرة تحت العلاج التحفظي، مع المتابعة المباشرة من استشاري الجراحة.

أشرف على علاج الطفل فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتور أحمد الدرشابي، استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب منسي، مدير المستشفى، أن التنسيق المتكامل بين الأقسام المختلفة وسرعة اتخاذ القرار الطبي كانا من أهم أسباب النجاح في التعامل مع هذه الحالة المعقدة دون الحاجة إلى إحالتها لمستشفيات أخرى.

من جانبه، أشاد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الطفل، مؤكدًا أن أطباء البحيرة يتمتعون بمهارة خاصة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال المجهودات المبذولة داخل المستشفيات خلال الفترة الماضية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة، خاصة في التخصصات الدقيقة والحالات الطارئة والحرجة.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن خالص شكره وتقديره للعاملين بمستشفى رشيد، تقديرًا لجهودهم في تذليل العقبات أمام المرضى، ووضع كافة الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

طفل يكتب رسالة فريق طبي البحيرة

