محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

كتب : عمار عبدالواحد

10:51 ص 07/01/2026

جانب من التهنئة

قدم اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج يرافقه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وعدد من رؤساء المدن والأحياء التهنئة للأنبا توما حبيب راعي مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب محافظ سوهاج خلال الزيارة عن خالص تهانيه القلبية للمسيحين، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مؤكدًا أن أعياد الميلاد تمثل مناسبة وطنية تعكس عمق روابط المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، بفضل وعي أبنائها وتكاتفهم خلف قيادتهم السياسية، مشددًا على حرص المحافظة على مشاركة شركائها في الوطن مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية.

من جانبه ثمّن الأنبا توما حبيب هذه اللفتة الطيبة، معربًا عن تقديره لزيارة محافظ سوهاج ومدير الأمن والقيادات التنفيذية، ومؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعكس روح المحبة والتآخي بين المصريين.

إعلان

