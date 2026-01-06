لحظة خروج جثمان أحد ضحايا حريق مصحة بنها من المشرحة -فيديو وصور

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته

شهد محيط مشرحة مستشفى بنها العام، اليوم الثلاثاء، تجمع العديد من المواطنين، مع بدء خروج جثمان أحد ضحايا حريق مصحة "الأمان الجديد" لعلاج الإدمان، وسط حالة من الانهيار التام والبكاء الهستيري من ذوي المتوفين الذين احتشدوا لتشييع أبنائهم إلى مثواهم الأخير.

وسيطرت حالة من الصدمة على أسر الضحايا الذين انتظروا لساعات طويلة أمام المشرحة في ترقب مرير، ومن بين المشاهد الأكثر إيلاماً، كان وجود أب فقد ابنه الثالث في هذا الحادث بعدما فقد اثنين من أبنائه في سنوات سابقة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي، أن المستشفى استقبل 7 حالات في حالة توقف تام لعضلة القلب والتنفس نتيجة اختناق حاد، وفشلت محاولات إنعاشهم التي استمرت لـ 40 دقيقة.

وأشار شهود عيان إلى أن النيران اندلعت في الرابعة عصراً أمس الاثنين، وأن "السلم المنفصل" والشبابيك الحديدية للمصحة حولت المكان إلى مصيدة، مما اضطر الأهالي لكسر أحد الجدران لمحاولة إنقاذ النزلاء قبل وصول الحماية المدنية.

على الصعيد الرسمي، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن حصيلة نهائية بلغت 7 وفيات و11 مصاباً.

وأصدر الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، قراراً بإغلاق مركز "الأمان" مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، مؤكداً تشكيل لجان فنية وقانونية لمراجعة اشتراطات السلامة بالمركز "المرخص".

وفي مفاجأة جديدة، كشفت مصادر مطلعة أن مالك المصحة "خارج البلاد" وقت الحادث، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المالي والمشرف على المركز بصفته المسؤول الفعلي وحامل التوكيل الرسمي عن المالك.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، في الوقت الذي جرى فيه التعرف على هوية ضحيتين هما (أ. أ. - 25 عاماً، محامٍ) و(ع. م.)، بينما تستكمل الإجراءات القانونية للتعرف على باقي الجثامين.