استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و26 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا.

