نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، في القضاء على بؤرة إجرامية خطيرة وضبط تشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، عقب مواجهة مسلحة أسفرت عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية وإصابة اثنين آخرين.

رصد وتتبع وكر "الشيخ يحيى"

بدأت الواقعة بتلقي معلومات تفيد قيام 5 عناصر من المسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي مسلح، اتخذ من منطقة "الشيخ يحيى" المتاخمة لمقابر قرية اللاهون مركزًا لنشاطهم الإجرامي. وكشفت التحريات عن تورط المتهمين في توزيع المخدرات على الشباب في القرية والمناطق المجاورة.

وبعد عملية رصد دقيقة، شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة على الوكر الإجرامي. وعقب وصول القوات ومحاصرة المنطقة، طالبت العناصر بتسليم أنفسهم، إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية كثيفة، ما اضطر قوات الأمن للتعامل مع مصدر النيران لتحييد الخطر.

نتائج العملية الأمنية

أسفرت المواجهة عن: مصرع 3 عناصر خطرة وهم: سيد م. س المعروف بـ "لعبة"، عبد التواب أ. ع المعروف بـ "السقماني"، وفكري م. ا المعروف بـ "الهمشري"، إصابة شخصين آخرين من التشكيل العصابي، وتطهير المنطقة من أحد أخطر أوكار المخدرات في مركز الفيوم.

الإجراءات القانونية

جرى نقل جثث القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة، كما باشرت نيابة مركز الفيوم التحقيقات، مع تكليف المعمل الجنائي بفحص الأسلحة والمضبوطات في موقع الحادث.