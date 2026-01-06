بالصور- نائب محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي بالكرور

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته

أسوان – إيهاب عمران:

أشرف المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، يرافقه اللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، ميدانيًا على أعمال الإصلاح والصيانة للكسر المفاجئ في خط الطرد الرئيسى بقطر 630 ملم من نوعية الـ GRP، الممتد من محطة الصرف الصحي رقم (11) بمنطقة الكرور، والذي حدث في منطقة الكشاشاب.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحماية المدنية وشركة المقاولين العرب دفعت المعدات والأطقم الفنية لتنفيذ أعمال شفط وسحب المياه من محيط محطة الكرور، يليها تشغيل المحطة بشكل كامل، مع توجيه مديرية التضامن الاجتماعي لتشكيل لجنة متخصصة لحصر أي أضرار أو تلفيات بالمنازل المتضررة من مياه الصرف، والإسراع بصرف التعويضات لتخفيف معاناة المواطنين فورًا.

نائب محافظ أسوان أعلن الاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على البدء العاجل في إنشاء محطة 12 بالمشتل الجديدة، مع وضع حجر الأساس خلال الأيام القادمة، كحل جذري لمشكلة محطة الكرور.

الإجراء يتوازى مع تغيير خط الطرد القديم للقضاء نهائيًا على أي عيوب فنية تسبب مشاكل مستقبلية.