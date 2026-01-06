إعلان

بالصور- نائب محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي بالكرور

كتب : إيهاب عمران

01:00 م 06/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمليات اصلاح خط طرد الكرورو
  • عرض 4 صورة
    كسر خط الطرد بالكرور
  • عرض 4 صورة
    نائب محافظ أسوان يتابع اصلاح خط الطرد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان – إيهاب عمران:

أشرف المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، يرافقه اللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، ميدانيًا على أعمال الإصلاح والصيانة للكسر المفاجئ في خط الطرد الرئيسى بقطر 630 ملم من نوعية الـ GRP، الممتد من محطة الصرف الصحي رقم (11) بمنطقة الكرور، والذي حدث في منطقة الكشاشاب.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحماية المدنية وشركة المقاولين العرب دفعت المعدات والأطقم الفنية لتنفيذ أعمال شفط وسحب المياه من محيط محطة الكرور، يليها تشغيل المحطة بشكل كامل، مع توجيه مديرية التضامن الاجتماعي لتشكيل لجنة متخصصة لحصر أي أضرار أو تلفيات بالمنازل المتضررة من مياه الصرف، والإسراع بصرف التعويضات لتخفيف معاناة المواطنين فورًا.

نائب محافظ أسوان أعلن الاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على البدء العاجل في إنشاء محطة 12 بالمشتل الجديدة، مع وضع حجر الأساس خلال الأيام القادمة، كحل جذري لمشكلة محطة الكرور.

الإجراء يتوازى مع تغيير خط الطرد القديم للقضاء نهائيًا على أي عيوب فنية تسبب مشاكل مستقبلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان كسر خط طرد الصرف الصحي بالكرور محافظة أسوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
اقتصاد

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
حوادث وقضايا

سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟
قادة أوروبا يتحدون ترامب: جرينلاند ملك شعبها وقضيتها أولوية لنا
شئون عربية و دولية

قادة أوروبا يتحدون ترامب: جرينلاند ملك شعبها وقضيتها أولوية لنا
بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"
رياضة عربية وعالمية

بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث