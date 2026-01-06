الدقهلية- رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس بعدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، وأحمد حمدي مدير الشبكة.

وأكد محافظ الدقهلية حرصه على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات الموافق وقيادات الأجهزة التنفيذية بالانابة عن سيادته لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين شركاء العمل التنفيذي بالأجهزة التنفيذية بهذه المناسبة.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق راحة المواطنين ويعزز من مظاهر التلاحم الوطني، متمنيًا أن تمر احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء يسودها الأمن والنظافة والالتزام.