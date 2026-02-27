إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:59 ص 27/02/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.38 جنيه، بتراجع 70 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 154.43 جنيه، بزيادة 6.77 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض الأحمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بوسي شلبي مع نجوم الفن والإعلام في حفل سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

بوسي شلبي مع نجوم الفن والإعلام في حفل سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صور)
4 صور تجمع زوجات لاعبي الأهلي في إفطار جماعي
أخبار وتقارير

4 صور تجمع زوجات لاعبي الأهلي في إفطار جماعي

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
دراما و تليفزيون

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟
سفرة رمضان

هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يتخطى 7 آلاف جنيه
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يتخطى 7 آلاف جنيه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"